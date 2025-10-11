Daily Horoscope 12 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींना नोकरीत बढतीची शक्यता.

वृषभ :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

मिथुन :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कर्क :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

सिंह :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

कन्या :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

तुळ :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

वृश्‍चिक :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

धनु :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

मकर :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंवर मात कराल.

कुंभ :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

मीन :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.