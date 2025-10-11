Daily Horoscope 12 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल

पुजा बोनकिले
जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींना नोकरीत बढतीची शक्यता.
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंवर मात कराल.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.