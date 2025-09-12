Horoscope 12 September: 'या' राशीच्या लोकांना प्रियजनांचा सहवास लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृषभ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

मिथुन :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कर्क :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

सिंह :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

कन्या :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.

तुळ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृश्‍चिक :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

धनु :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

मकर :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कुंभ :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

मीन :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. व्यवसायात वाढ होईल