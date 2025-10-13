Horoscope 13 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी प्रवास शक्यतो टाळावेत

पुजा बोनकिले
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
जिद्दीने कार्यरत रहाल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. आर्थिक लाभ होतील.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.