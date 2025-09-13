Horoscope 13 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील

पुजा बोनकिले
मेष :
जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
वृषभ :
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
मिथुन :
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
कर्क :
महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
सिंह :
राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.
कन्या :
गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
तुळ :
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
वृश्चिक :
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
धनु :
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
मकर :
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
कुंभ :
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
मीन :
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.