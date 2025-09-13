Horoscope 13 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील

पुजा बोनकिले

मेष :

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

वृषभ :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

मिथुन :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

कर्क :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

सिंह :

राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

कन्या :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

तुळ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

वृश्‍चिक :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

धनु :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कुंभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

मीन :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.