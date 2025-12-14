Horoscope Prediction 14 December 2025: सुट्टीच्या दिवशी 'या' राशीच्या लोकांना प्रियजनांचा सहवास लाभेल

Puja Bonkile

मेष :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

वृषभ :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

मिथुन :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. कोणालाही जामीन राहू नका.

कर्क :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

सिंह :

मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या :

उत्साह व उमेद वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील.

तुळ :

वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

वृश्‍चिक :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

धनु :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

कुंभ :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मीन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.