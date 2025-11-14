Horoscope 14 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

वृषभ :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मिथुन :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

कर्क :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

सिंह :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

कन्या :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

तुळ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मनोबल उत्तम राहील.

वृश्‍चिक :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

धनु :

गुरूकृपा लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मकर :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

कुंभ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

मीन :

वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.