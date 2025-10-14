Horoscope 14 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील

पुजा बोनकिले
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेेल.
जुनी येणी वसूल होतील. उधारी, उसनवारी वसूल होईल.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील.
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
व्यवसायातील अंदाज अचूक ठरतील. काहींना प्रवासाचे योग येतील.