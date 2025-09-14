Horoscope 14 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे आरोग्य उत्तम राहील

पुजा बोनकिले

मेष :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

वृषभ :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

मिथुन :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.

कर्क :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.

सिंह :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

कन्या :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

तुळ :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

वृश्‍चिक :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.

धनु :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

मकर :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

कुंभ :

आत्मविश्‍वास वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील.

मीन :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. व्यवसायात वाढ होईल.