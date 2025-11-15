Horoscope 15 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल

पुजा बोनकिले
आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. वाहने जपून चालवावीत.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
आर्थिक लाभ होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.