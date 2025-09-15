Horoscope 15 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होतील

पुजा बोनकिले

मेष :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

वृषभ :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.

मिथुन :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

कर्क :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.

सिंह :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कन्या :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

तुळ :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

वृश्‍चिक :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील.

धनु :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मकर :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.

कुंभ :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

मीन :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.