Horoscope 16 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा प्रवास सुखकर होईल

गौरव देशपांडे
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीची कामे मार्गी लावू शकाल. प्रवास सुखकर होतील.
आत्मविश्वास व मनोबल वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. गुरूकृपा लाभेल.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.
रखडलेली कामे मार्गी लागतील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.