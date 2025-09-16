Horoscope 16 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

वृषभ :

जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मिथुन :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कर्क :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

सिंह :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

कन्या :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

वृश्‍चिक :

वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

धनु :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

मकर :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. मनोबल कमी राहील.

कुंभ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. व्यवसायात प्रगती होईल.

मीन :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.