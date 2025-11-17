Horoscope 17 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

वृषभ :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

मिथुन :

व्यवसायामध्ये प्रगतीचे वातावरण राहील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

सिंह :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

कन्या :

महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

तुळ :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

वृश्‍चिक :

नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

धनु :

आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

मकर :

एखादी गुप्त वार्ता समजेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

कुंभ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत.

मीन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

