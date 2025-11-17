Horoscope 17 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल

सकाळ वृत्तसेवा
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
मेष
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
वृषभ
व्यवसायामध्ये प्रगतीचे वातावरण राहील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
मिथुन
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
कर्क
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
सिंह
महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
कन्या
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
तुळ
नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
वृश्चिक
आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
धनु
एखादी गुप्त वार्ता समजेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
मकर
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत.
कुंभ
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
मीन