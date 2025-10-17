Horoscope 17 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना बौद्धिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल

पुजा बोनकिले
मुलामुलींच्या संदर्भात एखादी चांगली घटना घडेल. बौद्धिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभ होतील.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
वादविवाद टाळावेत. वाहने जपून चालवावीत.
अपेक्षित पत्र व्यवहार पार पडतील. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.