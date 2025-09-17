Horoscope 17 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे मनोबल उत्तम राहील

पुजा बोनकिले

मेष :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल उत्तम राहील.

वृषभ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

मिथुन :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.

कर्क :

कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

सिंह :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.

कन्या :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

तुळ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

वृश्‍चिक :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

धनु :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.

मकर :

आपल्या मतांबद्दल आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

कुंभ :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मीन :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. नवीन परिचय होतील.