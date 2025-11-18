Horoscope 18 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

वृषभ :

शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. प्रियजनांसाठी खर्च करावा लागेल.

मिथुन :

विद्यार्थ्यांना सुयश लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

कर्क :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. विरोधकांवर मात कराल.

सिंह :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

कन्या :

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभ होतील.

तुळ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

वृश्‍चिक :

कोणालाही जामीन राहू नका. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

धनु :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

मकर :

उत्साह व उमेद वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील.

कुंभ :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मीन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.