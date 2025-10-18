Horoscope 18 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना आर्थिक सुयश लाभेल

पुजा बोनकिले
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक सुयश लाभेल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. प्रवास सुखकर होतील.
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. गुरूकृपा लाभेल.
व्यवसायात वाढ होईल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
रखडलेली कामे मार्गी लागतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मनोबल उत्तम राहील.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
शत्रुपिडा नाही. जिद्दीने कार्यरत रहाल.