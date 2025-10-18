Horoscope 18 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना आर्थिक सुयश लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक सुयश लाभेल.

वृषभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रवास सुखकर होतील.

मिथुन :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. गुरूकृपा लाभेल.

कर्क :

व्यवसायात वाढ होईल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

सिंह :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कन्या :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.

तुळ :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

वृश्‍चिक :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.

धनु :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मनोबल उत्तम राहील.

मकर :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मीन :

शत्रुपिडा नाही. जिद्दीने कार्यरत रहाल.