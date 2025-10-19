Horoscope 19 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल

पुजा बोनकिले
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील.
जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.