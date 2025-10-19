Horoscope 19 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल

पुजा बोनकिले

मेष :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

वृषभ :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

मिथुन :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील.

कर्क :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

सिंह :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.

कन्या :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

तुळ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

वृश्‍चिक :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

मकर :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

मीन :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.