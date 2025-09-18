Horoscope 18 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे दैनंदिन कामे मार्गी लागतील

पुजा बोनकिले

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृषभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आत्मविश्‍वास वाढेल.

कर्क :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

सिंह :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कन्या :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

वृश्‍चिक :

गुरुकृपा लाभेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.

धनु :

वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

मकर :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

कुंभ :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.

मीन :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. प्रवास सुखकर होतील.