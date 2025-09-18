Horoscope 18 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे दैनंदिन कामे मार्गी लागतील

पुजा बोनकिले
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आत्मविश्वास वाढेल.
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
गुरुकृपा लाभेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. प्रवास सुखकर होतील.