Horoscope 19 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांना मित्रमित्रणींचा सहवास लाभेल

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
मित्रमित्रणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. नवीन परिचय होतील.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समोर येतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.