Horoscope 19 November 2025: आज 'या' राशीच्या लोकांना वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
मन आनंदी व आशावादी राहील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
शासकीय कामे मार्गी लागतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. वाहने जपून चालवावीत.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. अपेक्षित यश लाभेल.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.