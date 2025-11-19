Horoscope 19 November 2025: आज 'या' राशीच्या लोकांना वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

वृषभ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मिथुन :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

कर्क :

मन आनंदी व आशावादी राहील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.

सिंह :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

कन्या :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

तुळ :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

वृश्‍चिक :

आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. वाहने जपून चालवावीत.

धनु :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

मकर :

राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कुंभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. अपेक्षित यश लाभेल.

मीन :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.