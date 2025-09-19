Horoscope 19 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभाची शक्यता

पुजा बोनकिले

मेष :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

वृषभ :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समोर येतील. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मिथुन :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

कर्क :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

सिंह :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

कन्या :

कोणालाही जामीन राहू नका. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

तुळ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

वृश्‍चिक :

राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

धनु :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

कुंभ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मीन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.