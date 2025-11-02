Horoscope 2 November 2025

 

Horoscope 2 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे नवीन परिचय होतील

Horoscope 2 November 2025: जाणून घ्या तुमचे आजचे राशिभविष्य

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

वृषभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.

मिथुन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कर्क :

रखडलेली कामे दुपारीनंतर मार्गी लागतील. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.

सिंह :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कन्या :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

तुळ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

वृश्‍चिक :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

धनु :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समोर येतील. प्रवास सुखकर होतील.

मकर :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

कुंभ :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मीन :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

