Horoscope 2 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

पुजा बोनकिले

मेष :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीची कामे मार्गी लावू शकाल. काहींना प्रवासाचे योग येतील.

वृषभ :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

कर्क :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

सिंह :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.

कन्या :

संततिसौख्य लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

तुळ :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.

वृश्‍चिक :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

धनु :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. नवीन परिचय होतील.

कुंभ :

कोणालाही जामीन राहू नका. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मीन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.