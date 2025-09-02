Horoscope 2 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा आत्मविश्‍वास वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

वृषभ : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मिथुन : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कर्क : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपीडा नाही.

सिंह : संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

कन्या : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

तूळ : जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

वृश्‍चिक : जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

धनू : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मकर : वस्तू गहाळ होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कुंभ : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

मीन : मन आनंदी व आशावादी राहील. आत्मविश्‍वास वाढेल.