पुजा बोनकिले
मेष : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
वृषभ : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
मिथुन : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
कर्क : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपीडा नाही.
सिंह : संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
कन्या : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
तूळ : जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
वृश्चिक : जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
धनू : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
मकर : वस्तू गहाळ होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
कुंभ : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
मीन : मन आनंदी व आशावादी राहील. आत्मविश्वास वाढेल.