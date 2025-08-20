Horoscope 20 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

पुजा बोनकिले
शासकीय कामे मार्गी लागतील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
आरोग्य उत्तम राहील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
प्रवास सुखकर होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.