Horoscope 20 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

वृषभ :

जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मिथुन :

आरोग्य उत्तम राहील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कर्क :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.

सिंह :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कन्या :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

वृश्‍चिक :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

धनु :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.

कुंभ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

मीन :

प्रवास सुखकर होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.