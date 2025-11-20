Horoscope 20 November 2025: आज 'या' राशीच्या लोकांवर असेल गुरूकृपा

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृषभ :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मिथुन :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

कर्क :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

सिंह :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कन्या :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल.

तुळ :

जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

वृश्‍चिक :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

धनु :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

मकर :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

कुंभ :

मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

मीन :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरूकृपा लाभेल.