Horoscope 20 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होतील

पुजा बोनकिले

मेष :

कोणालाही जामीन राहू नका. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

वृषभ :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आर्थिक लाभ होतील.

मिथुन :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. व्यवसायात उत्तम प्रगती होईल.

कर्क :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

सिंह :

जुनी येणी वसूल होतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

कन्या :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

तुळ :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

वृश्‍चिक :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

धनु :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मकर :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

कुंभ :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

मीन :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.