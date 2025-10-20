Horoscope 20 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होतील

पुजा बोनकिले
कोणालाही जामीन राहू नका. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आर्थिक लाभ होतील.
प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. व्यवसायात उत्तम प्रगती होईल.
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
जुनी येणी वसूल होतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
शासकीय कामे मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.