Horoscope 20 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल

पुजा बोनकिले
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरूकृपा लाभेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
हितशत्रुंवर मात कराल. कोणालाही जामीन राहू नका.