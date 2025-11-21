Horoscope 21 November 2025: आज 'या' राशीच्या लोकांचे खर्चाचे प्रमाण वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

वृषभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

मिथुन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कर्क :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

सिंह :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

कन्या :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृश्‍चिक :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

धनु :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. वाहने जपून चालवावीत.

मकर :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आर्थिक लाभ होतील.

कुंभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

मीन :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.