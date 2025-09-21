Horoscope 21 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे आरोग्य उत्तम राहील

पुजा बोनकिले

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.

वृषभ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

मिथुन :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. कर्ज प्रकरणे मंजूर होतील.

कर्क :

आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

सिंह :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कन्या :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

तुळ :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

वृश्‍चिक :

शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

धनु :

प्रवास सुखकर होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मकर :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कुंभ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

मीन :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील