Horoscope 22 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे मन आनंदी व आशावादी राहील

पुजा बोनकिले

मेष :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

वृषभ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मिथुन :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

कर्क :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

सिंह :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

कन्या :

जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

तुळ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

वृश्‍चिक :

कोणालाही जामीन राहू नका. मनोबल कमी राहील.

धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

मकर :

मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

कुंभ :

गुरूकृपा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

मीन :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.