Horoscope 23 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे वैचारिक परिवर्तन होईल

पुजा बोनकिले
संततिसौख्य लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. प्रवास सुखकर होतील.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. काहींना नोकरीत बढतीची शक्यता.
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंंदिन कामे मार्गी लागतील.
शासकीय कामे मार्गी लागतील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
कोणालाही जामीन राहू नका. मनोबल कमी राहील.