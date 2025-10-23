Horoscope 23 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल

पुजा बोनकिले

मेष : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

वृषभ : शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. कोणालाही जामीन राहू नका.

मिथुन : संततिसौख्य लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कर्क : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

सिंह : वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कन्या : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

तुळ : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. व्यवसायात सुयश लाभेल.

वृश्‍चिक : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

धनु : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

मकर : राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आत्मविश्‍वास वाढेल.

कुंभ : जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मीन : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वाहने जपून चालवावीत.