Horoscope 23 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल

पुजा बोनकिले
मेष : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वृषभ : शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. कोणालाही जामीन राहू नका.
मिथुन : संततिसौख्य लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
कर्क : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
सिंह : वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
कन्या : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
तुळ : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. व्यवसायात सुयश लाभेल.
वृश्चिक : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
धनु : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
मकर : राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. आत्मविश्वास वाढेल.
कुंभ : जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
मीन : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वाहने जपून चालवावीत.