Horoscope 24 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांना सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

वृषभ :

आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

कर्क :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

सिंह :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आत्मविश्‍वास वाढेल.

कन्या :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

तुळ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

वृश्‍चिक :

राजकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

धनु :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

मकर :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

मीन :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.