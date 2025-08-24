Horoscope 24 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांना सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल

पुजा बोनकिले
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आत्मविश्वास वाढेल.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
राजकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.