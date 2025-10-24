Horoscope 24 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

वृषभ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

मिथुन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

कर्क :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

सिंह :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

वृश्‍चिक :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

धनु :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. मनोबल कमी राहील.

मकर :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कुंभ :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

मीन :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.