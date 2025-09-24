Horoscope 24 September 2025: नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. व्यवसायात वाढ होईल.

वृषभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मिथुन :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

कर्क :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येतील. आरोग्य उत्तम राहील.

सिंह :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

कन्या :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

तुळ :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृश्‍चिक :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. मनोबल कमी राहील.

धनु :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

मकर :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

कुंभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

मीन :

वाहने जपून चालवावीत. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.