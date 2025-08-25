Horoscope 25 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

पुजा बोनकिले
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. आरोग्य उत्तम राहील.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. व्यवसायात वाढ होईल.
मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
वाहने सावकाश चालवावीत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. उत्साह व उमेद वाढेल.