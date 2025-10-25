Horoscope 25 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

पुजा बोनकिले
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील.
कोणालाही जामीन राहू नका. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक लाभ होतील.
मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.