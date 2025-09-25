पुजा बोनकिले
मेष : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
वृषभ : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
मिथुन : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
कर्क : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आत्मविश्वास वाढेल.
सिंह : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
कन्या : जुनी येणी वसूल होतील. आरोग्य उत्तम राहील.
तुळ : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वृश्चिक : काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
धनु : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
मकर : वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
कुंभ : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
मीन : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.