Horoscope 26 Augus 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे खर्चाचे प्रमाण वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

वृषभ :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

मिथुन :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कर्क :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. आरोग्य उत्तम राहील.

सिंह :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभ होतील.

कन्या :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

तुळ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृश्‍चिक :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. आत्मविश्‍वास वाढेल.

मकर :

गुरूकृपा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कुंभ :

वादविवाद टाळावेत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

मीन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.