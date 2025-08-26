Horoscope 26 Augus 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे खर्चाचे प्रमाण वाढेल

पुजा बोनकिले
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. आरोग्य उत्तम राहील.
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभ होतील.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. आत्मविश्वास वाढेल.
गुरूकृपा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
वादविवाद टाळावेत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.