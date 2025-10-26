Horoscope 26 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल

पुजा बोनकिले
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
बौद्धिक व शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. व्यवसायात वाढ होईल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. जुनी येणी वसूल होतील.
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढेल.