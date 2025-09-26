Horoscope 26 September 2025: नवरात्रीच्या पचव्या दिवशी वादविवाद टाळावे

पुजा बोनकिले

मेष :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृषभ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

मिथुन :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

कर्क :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आत्मविश्‍वास वाढेल.

सिंह :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कन्या :

जुनी येणी वसूल होतील. आरोग्य उत्तम राहील.

तुळ :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

वृश्‍चिक :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

धनु :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

मकर :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कुंभ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मीन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

