Horoscope 26 September 2025: नवरात्रीच्या पचव्या दिवशी वादविवाद टाळावे

पुजा बोनकिले
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
Horoscope 26 September 2025:
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
Horoscope 26 September 2025:
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
Horoscope 26 September 2025:
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आत्मविश्वास वाढेल.
Horoscope 26 September 2025:
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
Horoscope 26 September 2025:
जुनी येणी वसूल होतील. आरोग्य उत्तम राहील.
Horoscope 26 September 2025:
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
Horoscope 26 September 2025:
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
Horoscope 26 September 2025:
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
Horoscope 26 September 2025:
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
Horoscope 26 September 2025:
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
Horoscope 26 September 2025:
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
Horoscope 26 September 2025: