Horoscope 27 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे आरोग्य उत्तम राहील

पुजा बोनकिले

मेष :

आरोग्य उत्तम राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

वृषभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

मिथुन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कर्क :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.

सिंह :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

कन्या :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

तुळ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृश्‍चिक :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

धनु :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

मकर :

मनोबल कमी राहील. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

कुंभ :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मीन :

मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील.