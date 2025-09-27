Horoscope 27 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांची व्यवसायात वाढ होईल

पुजा बोनकिले
मेष : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
वृषभ : प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समोर येतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
मिथुन : नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
कर्क : व्यवसायात वाढ होईल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
सिंह : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
कन्या : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
तुळ : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
वृश्चिक : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
धनु : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
मकर : आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. वाहने जपून चालवावीत.
कुंभ : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
मीन : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.