Horoscope 28 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांना प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येतील

पुजा बोनकिले

मेष :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

वृषभ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

मिथुन :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

कर्क :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येतील. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

सिंह :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

कन्या :

व्यवसायात वाढ होईल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

तुळ :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

वृश्‍चिक :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

धनु :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

मकर :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

कुंभ :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

मीन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.