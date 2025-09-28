Horoscope 28 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे खर्चाचे प्रमाण वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

वादविवाद टाळावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

वृषभ :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

मिथुन :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कर्क :

महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

सिंह :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. आरोग्य उत्तम राहील.

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

वृश्‍चिक :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

धनु :

वाहने जपून चालवावीत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

मकर :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

कुंभ :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मीन :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. गुरूकृपा लाभेल.