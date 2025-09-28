Horoscope 28 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे खर्चाचे प्रमाण वाढेल

पुजा बोनकिले
वादविवाद टाळावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. आरोग्य उत्तम राहील.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
वाहने जपून चालवावीत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. गुरूकृपा लाभेल.