Horoscope 29 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा इतरांवर प्रभाव राहील

पुजा बोनकिले
रखडलेली कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.