Horoscope 29 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा इतरांवर प्रभाव राहील

पुजा बोनकिले

मेष :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृषभ :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

कर्क :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

सिंह :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

कन्या :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

तुळ :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

वृश्‍चिक :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

धनु :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

मकर :

राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कुंभ :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मीन :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.