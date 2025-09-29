Horoscope 29 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील

पुजा बोनकिले

मेष :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृषभ :

काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.

मिथुन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

कर्क :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

सिंह :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

कन्या :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

तुळ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

वृश्‍चिक :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. व्यवसायात वाढ होईल.

धनु :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मकर :

वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

कुंभ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

मीन :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.