Horoscope 29 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील

पुजा बोनकिले
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. व्यवसायात वाढ होईल.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.