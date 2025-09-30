Horoscope 30 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा उत्साह व उमेद वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

वृषभ :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.

मिथुन :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

कर्क :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

सिंह :

संततिसौख्य लाभेल. बौद्धिक व शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

कन्या :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. आत्मविश्‍वास वाढेल.

तुळ :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

वृश्‍चिक :

जुनी येणी वसूल होतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

धनु :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मकर :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

कुंभ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

मीन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.